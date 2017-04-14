Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок

Хотите получить современный 4G
Подключитесь к тарифу «Безлимитный 4G» на 90 дней — и высокоскоростной роутер ваш. В рамках акции стоимость подключения к тарифу на 90 дней снижена, активируйте тариф за 3100 сомов вместо 3870 сомов.
4G
Акция действует в любом из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов компании, находящихся в зоне покрытия 4G. Наличие роутеров в ближайшем ЦПО или ФС уточняйте по номеру *500. Спешите! Срок действия акции и количество роутеров ограничены.
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