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Бизнес

Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!

С 12 апреля 2017 г. все абоненты Beeline участвуют в акции, в которой каждому гарантирован подарок. Это могут быть смартфоны, пакеты минут и интернет-трафика, скидки на услуги связи, звонки и мобильный Интернет, скидки на абонентскую плату и много других приятных подарков. Чтобы получить подарки, достаточно просто быть абонентом Beeline и пользоваться услугами связи. Подарки определяются автоматически, в зависимости от пользования услугами компании.

Участие в акции бесплатное и не требует подключения. Новые абоненты автоматически становятся участниками акции.

Мы стремимся не только сделать мобильную связь максимально доступной, но и радовать наших клиентов подарками, и поэтому запустили специальную акцию, которая позволяет получать полезные презенты и выгодно обращаться со своими родными и близкими. Мы заинтересованы в том, чтобы наши абоненты пользовались все более качественными и выгодными сервисами

Тилек Ахматов, коммерческий директор Beeline

Узнать подробную информацию об акции «Подарок каждому» можно по ссылке podarok.beeline.kg, по номеру 777, набрав *777# или отправив SMS с любым текстом на короткий номер 777.

Звонок, набор команды и отправка SMS бесплатны для абонентов Beeline.
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/49812/
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