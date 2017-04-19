Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети

Мобильный оператор О! стремится соответствовать высоким стандартам обслуживания клиентов, поэтому поддержание качества и увеличение емкости сети является основным приоритетом его стратегии. Так, с начала апреля по сегодняшний день произведена активная работа по улучшению связи в Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях.
Чтобы удовлетворять постоянно меняющиеся потребности наших клиентов, нужна мощная инфраструктура, которую мы активно развиваем. Фокусируясь на инновациях, мы стремимся быть на гребне технологического развития, и сегодня мобильная сеть О! предлагает удобные услуги, среди которых не только скоростной 4G-интернет, но и мобильное ТВ, которые действуют на всей территории обширной сети О!Технический директор мобильного оператора О! Антон Коваленко
Мобильный оператор О! — уверенный прием по всему Кыргызстану.