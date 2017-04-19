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Бизнес

Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети

Мобильный оператор О! стремится соответствовать высоким стандартам обслуживания клиентов, поэтому поддержание качества и увеличение емкости сети является основным приоритетом его стратегии. Так, с начала апреля по сегодняшний день произведена активная работа по улучшению связи в Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях.

  • Новое покрытие 4G и 3G обеспечено в селах Жаны-Озгон и Прогресс Ошской области
  • Сеть стандарта 3G и 2G улучшена в 3-м микрорайоне города Бишкека, в городе Кербене и селе Сузак Джалал-Абадской области, в городе Узгене Ошской области и жилмассиве Алтын Казык Чуйской области.
  • Обеспечено покрытие сетью 3G села Киров Ошской области, улучшено качество связи в селе Ятан Ошской области.

Чтобы удовлетворять постоянно меняющиеся потребности наших клиентов, нужна мощная инфраструктура, которую мы активно развиваем. Фокусируясь на инновациях, мы стремимся быть на гребне технологического развития, и сегодня мобильная сеть О! предлагает удобные услуги, среди которых не только скоростной 4G-интернет, но и мобильное ТВ, которые действуют на всей территории обширной сети О!

Технический директор мобильного оператора О! Антон Коваленко

Мобильный оператор О! — уверенный прием по всему Кыргызстану.
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/49865/
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