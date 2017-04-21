Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам

Мобильный оператор О! объявляет о начале ежегодной акции «День Победы». Каждый абонент сети О! может помочь ветеранам Великой Отечественной войны путем отправки SMS или звонка на номер 1945. Стоимость каждого такого SMS-сообщения или звонка — 20 сомов. Период акции — с 21 апреля по 11 мая 2017 года.

Мобильный оператор О! благодарит всех, кто был вместе с нами все эти годы и тех, кто присоединится к нам теперь. В прошлом году благодаря отзывчивости абонентов О! была оказана помощь 73 ветеранам ВОВ по всей стране. Каждый из них получил на руки средства в размере 1 900 сомов. И сегодня в наших силах помочь героям, дорога каждая минута Коммерческий директор компании Максим Сидоренко

Отчет о вручении средств, собранных абонентами мобильного оператора О! в 2016 году, можно прочитать здесь.

Для компании важно, чтобы денежные средства были гарантированно переданы ветеранам, поэтому вся сумма, собранная в ходе акции, будет передана в Республиканский совет ветеранов для дальнейшего адресного распределения.

Отчет после завершения акции можно будет прочитать на сайте www.o.kg.