Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт

В преддверии начала жаркого туристического сезона в Турции мобильный оператор О! анонсировал новую цену за 1 мегабайт интернет-трафика в роуминге — всего 1 сом в сети крупнейшего оператора Turkcell с абонентской базой более 60 миллионов абонентов.

Представители компании О! уверены: общение вдали от дома должно быть таким же простым и доступным, как и звонки внутри домашней сети.

И сегодня мобильный оператор снизил цену на интернет-роуминг в Турции в сети Turkcell в 143 раза, сделав это предложение уникальным среди подобных на рынке! Этот дискаунт-тариф доступен всем абонентам сети О! с 21 апреля.

Отметим, интернет-трафик в роуминге указанной сети предоставляется на максимально быстрой скорости 4G LTE.

Всем, кто пакует чемоданы перед поездкой в отпуск или командировку, стоит уже сейчас позаботиться о том, чтобы быть на связи за границей, не меняя своего привычного номера. Подробнее о том, как подключить выгодный роуминг и информацию о других тарифах, можно узнать на сайте компании o.kg в разделе «Роуминг».

Мобильный оператор О! — в роуминге, как дома!