10:26
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Бизнес

Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017

С 28 февраля по 22 апреля на спортивных базах города Бишкека прошли соревнования Универсиады Кыргызстана по 23 видам спорта. В соревнованиях участвовали более 5 тысяч спортсменов из 36 высших учебных заведений страны: студенты, курсанты, магистры и ординаторы не старше 24 лет.

В программу соревнований вошли баскетбол, настольный теннис, шахматы, тогуз коргоол, волейбол, теннис, тяжелая атлетика, греко-римская борьба, вольная борьба, футбол, дзюдо, бокс, плавание, легкая атлетика, самбо и ордо.

В общекомандном зачете второе место заняла команда Кыргызской государственной юридической академии. Члены сборной КГЮА, и мужчины, и женщины, показали блестящие результаты в настольном теннисе, шахматах, тогуз коргооле, дзюдо, футболе, вольной борьбе, самбо, ордо и т. д.

Первое место в Универсиаде заняла сборная Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта.
Ссылка: http://www.24.kg/biznes_info/50361/
просмотров: 791
Версия для печати
Популярные новости
Обращение Нарынбека Тюлеева к&nbsp;президенту КР&nbsp;и&nbsp;международным организациям Обращение Нарынбека Тюлеева к президенту КР и международным организациям
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Такого еще не&nbsp;было: Beeline дарит &laquo;Подарок каждому&raquo;! Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!
Бизнес
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок