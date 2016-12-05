106-летний аксакал в Узбекистане обиделся на предложение проголосовать на дому

Tengrinews (Казахстан). На выборах президента Узбекистана активно участвовали почтенные аксакалы, перешагнувшие столетний рубеж.

В Сурхандарьинской области проживают около 120 таких долгожителей. Один из них - Бадал-бобо Хуррамов, житель махалли «Сополлитепа» Музрабатского района. Аксакал 51 год работал простым дехканином, водил трактор. Во время войны трудился в тылу. Внес достойный вклад в превращение Музрабатского района в цветущий край.

Вместе с супругой Норхол-момо воспитал 9 детей. Стал любимым дедом для 50 внуков, более 10 правнуков. Указом первого президента страны Ислама Каримова от 25 августа 2011 года Бадал-бобо награжден медалью «Шухрат».

На данный момент 106-летний Бадал-бобо еще бодр, у него хорошая память. «Я видел много выборов, - говорит он. - Но в то время выдвигался один кандидат, за которого хоть голосуй, хоть не голосуй. Было время, когда мы со всем соглашались, никто даже и не говорил, почему так происходит, ведь на выборах выбирают из нескольких кандидатов. Теперь все изменилось. Выдвинуто несколько кандидатов, с их биографиями и предвыборными программами люди ознакомились и теперь будут голосовать за того, кого считают наиболее достойным! Вот какими должны быть выборы. А какие для избирателей созданы условия! Когда принесли пригласительные, члены комиссии сказали: «Бобо, мы сами принесем в ваш дом избирательную урну». Если честно, это меня немного обидело. Я сказал, что, слава Всевышнему, у меня еще есть силы, я сам пойду на участок».

Аксакал ранним утром пришел на избирательный участок и проголосовал. «То, что я удостоился признания и уважения, которых не видел в годы моей молодости, чувствую себя прекрасно. Моя нынешняя благополучная жизнь - все это благодаря царящим в нашей стране миру и спокойствию, заботе о представителях старшего поколения. Пусть будут вечными мир и спокойствие в нашей стране! Вот за это я и проголосовал!» - добавил он.

https://tengrinews.kz/strange_news/106-letniy-aksakal-uzbekistane-obidelsya-predlojenie-307491/