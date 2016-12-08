Эксперты определили главные риски для мировой стабильности в 2017 году

Bloomberg (США). Главными рисками для мировой стабильности в 2017 году станут внешняя политика президента США Дональда Трампа и выборы в странах Европы, на которых могут прийти к власти политики-популисты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Pessimist's Guide, который ежегодно проводит агентство. В ходе опроса 146 экспертов-экономистов определили «черных лебедей» - непрогнозируемые события, которые оказывают сильное влияние на мировую экономику.

Успех популистов в Европе

38 процентов респондентов считают источником рисков возможные итоги парламентских и президентских выборов в таких странах, как Германия, Нидерланды и Франция.

Эксперты считают Нидерланды страной, где, вероятнее всего, на выборах могут добиться успеха популисты: 29 процентов предполагают, что крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса займет первое место на выборах в парламент.

18 процентов участников опроса считают вероятным объявление досрочных выборов в Палату общин в Великобритании. При этом отказ Лондона от выхода из ЕС считают возможным 14 процентов.

Победу на выборах президента Франции предсказывают 14 процентов участников исследования. Также 14 процентов полагают, что Ангела Меркель может покинуть пост главы правительства Германии к концу года по итогам выборов в Бундестаг.

16 процентов опрошенных считают главной угрозой стабильности внешнюю политику России.

Политика Трампа

38 процентов участников опроса назвали в качестве источников угрозы внешнеполитическую линию администрации Трампа. Эксперты считают наиболее вероятными событиями снижение Трампом верхней ставки налогов для частных лиц и компаний (66 процентов опрошенных).

12 процентов участников исследования считают вероятным выход США из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Депортацию 2-3 миллионов нелегальных мигрантов считают вероятной 9 процентов, строительство стены для защиты от мигрантов на границе США с Мексикой – 8 процентов.

Проблемы напоминают о 1930-х

«Политические риски являются большой проблемой для 2017 года, - говорит экономист германского Commerzbank Питер Диксон. - Многие проблемы, которые возникают сейчас, напоминают нам о 1930-х годах».

Эксперт указывает на такие параллели, как финансовый кризис, подъем протекционизма в экономике и популизма в политике по обе стороны Атлантики. «Нам не стоит переоценивать эти параллели, но мы знаем, чем все это закончилось, и мы должны воспринимать риски гораздо серьезнее, чем делали до сих пор», - считает Питер Диксон.

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