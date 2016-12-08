Ради сделки с Россией по Сирии Трамп принесет Украину в жертву

The Guardian (Великобритания). Украину просто бьет нервная дрожь: у правительства этой страны больше, чем у руководителей любого другого государства, шансов зачерпнуть полной пригоршней неприятностей от новой администрации Штатов. Есть сведения, что Трамп, который не раз положительно отзывался о Владимире Путине, хочет заключить с ним сделку по Сирии. В Киеве полагают, что Украину в угоду большой политике принесут в жертву.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в Киеве просто все в бешенстве рвали на себе волосы, когда пришло известие о победе Трампа. В общем-то, реакция кабинета Порошенко понятна: администрация Обамы оказывала Украине помощь, а новый хозяин Овального кабинета бросит Киев на произвол судьбы.

Экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили, который много раз встречался с Трампом, считает, что тот под Москву прогибаться не станет, он на Россию всегда посматривал свысока. Однако Дональд Трамп благоволит успешным людям, а неудачники у него вызывают негативные чувства. Украина же не удовлетворяет ни одному из этих двух критериев 45-го президента США, так что она — первый кандидат на вычеркивание из списка друзей.

При Обаме в кулуарах Белого дома американские чиновники говорили об Украине ужасные вещи, но на людях относились к ней терпимо, не обращая внимания даже на процветающую коррупцию. При Трампе они будут более прямыми в суждениях и действиях.

https://regnum.ru/news/polit/2214933.html