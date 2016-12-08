ОБСЕ призывает Туркменистан немедленно освободить сотрудника Радио «Свобода»

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«Альтернативные новости Туркменистана». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Туркменистана немедленно освободить корреспондента Радио «Азатлык» - Туркменской службы Радио «Свобода» Худайберды Аллашова.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович призвала туркменские власти освободить Аллашова, а также обеспечить безопасность журналистов в Туркменистане.
Сотрудничавшего с туркменской редакцией «Свободы» 27-летнего Худайберды Аллашова 3 декабря задержала полиция Дашогузского велаята. Его обвинили в хранении большого количества насвая, который якобы обнаружили у него дома во время обыска.
Вместе с Аллашовым полиция задержала его мать и жену, которая позднее заявила, что при задержании и допросе ее мужа избили и под пытками вынудили признаться в хранении
Президент медиакорпорации Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» Томас Кент заявил: «Мы считаем, что эти действия являются частью целенаправленной кампании, направленной на то, чтобы заставить замолчать наше радио и запугать туркменский народ. За последние 18 месяцев наших журналистов подвергали арестам, допросам, заключению в тюрьму и содержанию в полной изоляции от внешнего мира, их избивали, им угрожали, и мы возлагаем ответственность за эти действия на правительство Туркменистана».