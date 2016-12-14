В Китае раскрыли крупное дело о торговле младенцами

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«Синьхуа» (Китай). Под единым командованием министерства общественной безопасности КНР в нескольких крупных городах, включая Фуцзянь, Цзянси, Гуандун и Юньнань, провели крупномасшабную операцию по раскрытию сети торговцев младенцами.
Всего задержали 157 подозреваемых и спасли 36 младенцев. Расследование продолжается.
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1214/c31516-9154622.html