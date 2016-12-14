В 2017 году ожидается наплыв китайских туристов в Узбекистан

«Подробно.uz» (Узбекистан). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев открыл новую эру в развитии туристической отрасли Узбекистана.

Генеральный менеджер туристической компании Guide to Adventures господин Guo Jin Wei из Пекина отмечает, что новый порядок безвизового посещения Узбекистана вызвал очень большой отклик на рынке Китая.

«Ежедневно мы получаем около 20 звонков с запросами на поездки в Узбекистан. Это позволяет прогнозировать реальное увеличение количества туристических поездок, и речь о серьезных цифрах!» - подчеркнул он.

Китайцы практикуют в основном групповые поездки, по 20-25 человек. Учитывая, что отмена виз вывела Узбекистан в число топ-туристических направлений, республика может легко конкурировать с такими традиционно популярными в Китае направлениями, как Европа, Россия и страны Юго-Восточной Азии.

«Китайцы любят приезжать в те страны, куда не надо оформлять визу и проходить сложные бюрократические процедуры, - говорит руководитель китайской фирмы Utour International Travel Co господин Yuxin Zhang. - Такой жест со стороны Узбекистана, как отмена виз, показывает дружественные и доверительные отношения к нашим гражданам. Китайские туроператоры активно продают интересные варианты туров по Узбекистану с посещением основных городов - Самарканда, Бухары, Хивы и Ташкента».

Однако для обслуживания серьезного потока туристов из Китая необходимо развитие гостиничной инфраструктуры в таких туристических центрах, как Бухара, Хива и Самарканд. Имеющийся гостиничный фонд может не справиться с возросшим спросом.

Китайские туроператоры оптимистично относятся к продвижению узбекского продукта на своем рынке и уверены, что сложности преодолимы, и туризм в Узбекистане выходит на новый уровень. Поток туристов из Поднебесной в Узбекистан ожидается уже в начале апреля.

http://podrobno.uz/cat/podrobno/v-2017-godu-ozhidaetsya-naplyv-kitayskikh-turistov-v-uzbekistan/