В Ташкенте двух экстремистов посадили на 6 лет

«Подробно.uz» (Узбекистан). Ташкентский городской суд по уголовным делам осудил двух граждан Узбекистана за пропаганду экстремистских идей и участие в деятельности запрещенной религиозной группировки.

В период нахождения на трудовых заработках в Омске (Россия) 32-летний житель Касансайского района Наманганской области Улугбек Абдуназаров и 37-летний житель Узбекистанского района Ферганской области Раимжон Шокиров попали под влияние и вошли в состав «Исламского движения Узбекистана».

«С мая 2010 по сентябрь 2014 года они активно участвовали в деятельности ячейки, посещали различные собрания, где обсуждали политическую и религиозную ситуацию в Узбекистане, призывали к построению на территории республики так называемого «халифата», — отметил источник.

Согласно заключению судебной литературной экспертизы, изъятые у подсудимых материалы содержали пропаганду религиозного экстремизма, призывы к свержению конституционного строя в Узбекистане и захвату власти.

По итогам судебного разбирательства Абдуназарова и Шокирова приговорили к 6 годам лишения свободы каждого.

http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-tashkente-dvukh-ekstremistov-posadili-na-6-let/