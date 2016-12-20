Эксперимент по 180-дневной имитации полета в космос провели в Китае

«Казинформ» (Казахстан). Китайские ученые заявили об окончании эксперимента, в рамках которого экипаж из четырех добровольцев провел 180 дней в полной изоляции от внешнего мира, проверив технологии, которые КНР планирует использовать при освоении дальнего космоса.

«Для того чтобы мы могли сделать другие планеты нашим домом, нам нужно сначала понять, как мы сможем выжить на их поверхности, и создать среду, в которой мы могли бы жить, дышать воздухом, производить еду и обеспечивать наше здоровье. Наш эксперимент был направлен на решение именно этих задач», - заявила Инхуэй Ли, руководитель эксперимента.

Так называемые изоляционные эксперименты, в рамках которых ученые наблюдают за реакцией человеческого организма и психики на изоляцию и ограничение свободы, регулярно проводят российские биологи из Института медико-биологических проблем РАН.

В 2011 году завершен самый большой эксперимент подобного рода - «Марс-500», в рамках которого представители России, Европы и Китая провели 520 суток в специальном комплексе НЭК в Москве.

Успех «Марса-500» натолкнул китайских ученых на мысль создать аналогичный комплекс в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун. По своим масштабам он заметно больше, чем российский НЭК: его объем составляет 1,4 тысячи кубометров, что почти в три раза больше, чем у «Марса-500», а площадь - 370 квадратных метров.

Помимо китайских ученых в работе проекта участвовали представители Гарварда и Аэрокосмического центра Германии (DLR).

Китайский комплекс, как и его российский «кузен», разделен на восемь отдельных блоков, часть из которых предназначена для жизни экипажа, в других хранятся продукты и припасы, а другие выделены для конструкции оранжерей и посадок растений.

По словам участников эксперимента, им удалось вырастить 25 разных видов сельскохозяйственных культур, которые помогали им поддерживать атмосферу в модуле. Одной из главных целей эксперимента - в отличие от многих других изоляционных опытов - была проверка не только того, как влияет изоляция на человека, но и будущих систем жизнеобеспечения космических кораблей.

К примеру, участники опытов (три мужчины и женщина) проверили, как хорошо хранятся продукты на подобной «станции» и как активно рециркулируют вода и кислород в замкнутой системе.

Помимо проверки систем жизнеобеспечения китайские биологи и психологи также проверили придуманные ими методы борьбы с психологическим стрессом. По словам участников эксперимента, фильмы, посвященные китайскому национальному боевому искусству тайчи, и занятия этой борьбой помогли им справляться с напряжением в коллективе.

http://www.inform.kz/ru/eksperiment-po-180-dnevnoy-imitacii-poleta-v-kosmos-proveli-v-kitae_a2981232