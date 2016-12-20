Французские власти задержали «Боинг» «Туркменских авиалиний» в Париже за долги

Gundogar (Туркменистан). Самолет «Туркменских авиалиний» «Боинг-737-800», прибывший в международный аэропорт «Шарль де Голль» (Париж) 16 декабря задержан французскими властями до выплаты 204 тысяч евро штрафной задолженности туркменской авиакомпании перед местной службой экологического контроля аэропортов (ACNUSA).

Штрафы наложены в период с мая 2005-го по январь 2015-го за несоблюдение расписания полетов и процедуры взлета, в результате чего туркменские самолеты неоднократно нарушали допустимый уровень шума в зоне аэропорта в ночное время.

Неоднократные требования французской стороны погасить задолженность «Туркменские авиалинии» игнорировали, что и послужило поводом для наложения судебных санкций.

Пассажиры рейса T5405 «Туркменских авиалиний», задержанного в Париже 16 декабря, вылетели в Ашхабад на следующий день.

На следующий же день туркменская сторона погасила задолженность, и задержанный самолет вернулся в Ашхабад.

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