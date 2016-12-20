RSS
facebookfacebookgoogale+
Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
ВИЧ+. Я один из вас
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:40
НОВОСТИ ДНЯ:
Большой тираж
A [-] размер текста [+] A

«Подробно.uz»

Командующий сухопутными войсками США посетил Узбекистан

«Подробно.uz» (Узбекистан). Командующий сухопутными войсками Центрального командования США генерал Майкл Гаррет побывал в Узбекистане с группой советников и ассистентов.

 

 

Его визит - свидетельство продолжающегося сотрудничества на высоком уровне с правительством Узбекистана и Министерством обороны в сфере безопасности, отметило посольство США в Узбекистане. 

 

 

Во время визита делегация генерала Гаррета встретилась с представителями Министерства обороны Узбекистана и участвовала в брифинге в Академии Вооруженных сил Узбекистана.

 

Сотрудничество в сфере безопасности является одним из путей, через который США оказывают поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Узбекистана.

 

http://podrobno.uz/cat/politic/komanduyushchiy-sukhoputnymi-voyskami-ssha-posetil-uzbekistan-foto/

версия для печати