Стали известны подробности испытания Facebook беспилотника Aquila

ТАСС (Россия). Экспериментальный беспилотный летательный аппарат Aquila американской компании Facebook разбился во время первого испытательного полета минувшим летом. Причиной стал сильный ветер, повредивший крыло и спровоцировавший аварию. Об этом сообщило Национальное управление по безопасности на транспорте, опубликовав отчет о расследовании происшествия.

Сооснователь Facebook Марк Цукерберг в июле объявил об успехе испытания аппарата, работающего от солнечной энергии и предназначенного для подключения к Интернету жителей труднодоступных районов. Цукерберг, однако, не упоминал об аварии беспилотника.

Согласно отчету Управления, инцидент произошел во время испытаний в штате Аризона 28 июня, когда Aquila летел со скоростью около 12,9 метра в секунду на высоте 6 метров от поверхности земли. «Аппарат существенно изменил крен, курс и скорость, что соответствует воздействию такого фактора, как турбулентность», - заключили следователи. По их данным, БПЛА причинен «существенный урон», однако на земле никто не пострадал.

22 июля Цукерберг информировал, что инженеры компании работали над данным проектом два года. Беспилотник пролетел несколько сотен метров. «Первоначально была поставлена задача, чтобы Aquila совершил полет в течение 30 минут, однако все пошло так хорошо, что мы решили увеличить время до 96 минут», - утверждал глава Facebook.

Размах крыльев Aquila примерно такой же, как у самолета Boeing 737, при этом его масса составляет лишь около 450 килограммов . Аппарат сконструирован по аэродинамической схеме «летающее крыло» и оборудован четырьмя винтами. Aquila будет летать на высоте более 18 километров и обеспечивать подключение к Интернету для пользователей с помощью лазерного луча.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой соцсети. Ее месячная аудитория составляет около 1,6 миллиарда пользователей во всем мире.

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