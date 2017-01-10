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«Синьхуа»

Археологи обнаружили древнюю гробницу в центральном Китае

«Синьхуа» (Китай). В центральной китайской провинции Хунань археологи обнаружили гробницу, возраст которой может составлять 1,4 тысячи лет.

 

На стенах гробницы археологи обнаружили изображения двух женщин. Длина найденной гробницы составляет 14 метров, ширина — 2 метра.

 

Эксперты полагают, что, согласно обнаруженным в гробнице предметам, она относится к эпохе Южных и Северных Династий — V-VI века н.э.

 

Археологи заявляют, что гробница является старейшей из обнаруженных в провинции Хунань. По их словам, изображения на стенах гробницы могут помочь в изучении истории китайской традиционной одежды.

 

Ранее в Ираке археологи нашли шесть скелетов в 2400-летней гробнице.

 

https://www.gazeta.ru/social/news/2017/01/10/n_9541259.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=all

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