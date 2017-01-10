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«Жэньминь жибао»

McDonald's продаст 80 процентов своей сети в Китае и Сянгане

«Жэньминь Жибао» (Китай). Американская корпорация McDonald's заключила соглашение о продаже 80 процентов операционного бизнеса в Китае и Гонконге консорциуму компаний Citic и Carlyle Group.

 

Сумма сделки составит $2,08 миллиарда. Citic получит 52 процента доли в бизнесе, Carlyle — 28 процентов. Корпорация McDonald's сохранит за собой 20 процентов акций. В рамках сделки покупатели получат франшизу на развитие ресторанов McDonald's на 20 лет.

 

В июне 2016 года McDonald's получил более пяти предложений о продаже ресторанов в Китае и Гонконге. Источник Reuters сообщал, что предложения поступили от крупных китайских корпораций Beijing Tourism Group, Sanpower и ChemChina. Сумма сделки, по данным агентства, составляла $3 миллиарда.

 

Ранее, в марте 2016 года, McDonald's объявил о планах открыть более 1,5 тысячи ресторанов в Китае, Гонконге, Южной Корее в ближайшие пять лет. На данный момент там открыто 2200 заведений сети.

 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0110/c31518-9164920.html

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