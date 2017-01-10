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Reuters

Сенаторы США подготовили законопроект о новых санкциях против России

Reuters (Великобритания). Группа американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном намерена представить законопроект новых санкций в отношении России в связи с «вмешательством» в предвыборный процесс в США.

 

По словам Маккейна, санкции будут носить «всеобъемлющий характер». Законопроект поддерживают сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менендес. Сообщается, что новые санкции будут касаться финансового и энергетического секторов российской экономики.

 

Ранее правительство США расширило список граждан России, в отношении которых действуют санкции в рамках так называемого «закона Магнитского». Министерство финансов США в обновленный список внесло главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

 

http://izvestia.ru/news/656474#ixzz4VKBL6hax

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