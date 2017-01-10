В Узбекистане в 2017 году построят и отремонтируют 260 км автомобильных дорог

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
«Подробно.uz» (Узбекистан). В соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиеева в 2017 году построят и реконструируют
В список включены только сдающиеся в эксплуатацию дороги на республиканском уровне. В некоторых регионах продолжаются начатые работы в общей сложности на
Для строительства и реконструкции дорог направят 1 триллион 550 миллиард сумов (33,1 миллиона сомов. – Прим. ИА «24.kg») за счет дорожного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.
Средства также выделяются для приобретения оборудования, дорожно-ремонтной техники, для содержания и текущего ремонта автодорог общего пользования, для оплаты проектно-изыскательных работ на перспективу, а также для ремонта межхозяйственных автомобильных дорог местного значения.
http://podrobno.uz/cat/economic/v-uzbekistane-v-2017-godu-budet-postroeno-i-rekonstruirovano-260-km-avtomobilnykh-dorog/