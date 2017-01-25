В Алеппо российские саперы разминировали более 70 гектаров территории

РИА «Новости» (Россия). Российские саперы за сутки разминировали в сирийском Алеппо более 70 гектаров территории, от взрывоопасных предметов очищено 11 километров дорог, 57 зданий, сообщил российский Центр по примирению в Сирии.

«Российские военнослужащие международного противоминного центра активно продолжают гуманитарное разминирование домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо. За прошедшие сутки российскими саперами от взрывоопасных предметов очищено 57 зданий, разминирована территория общей площадью более 70 гектаров . От взрывоопасных предметов очищено более 11 километров автодорог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь сирийскому населению. За минувшие сутки проведено шесть гуманитарных акций, в ходе которых помощь была оказана более чем трем тысячам мирных жителей.

Кроме этого, в восточных кварталах города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости. Так, жители получили семь тысяч свежеиспеченных лавашей и более трех тысяч порций горячего питания. Всего горожанам доставлено и передано порядка четырех тонн гуманитарных грузов.

Как рассказали в ведомстве, продолжается оказание медицинской помощи населению Сирии. За прошедшие сутки мобильные бригады российских медиков оказали помощь 139 мирным жителям в населенных пунктах провинций Алеппо и Дамаск.

https://ria.ru/syria/20170125/1486410222.html