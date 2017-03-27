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Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов

На заседании профильного комитета парламента сегодня, 27 марта, обсуждали исполнение постановления Жогорку Кенеша от 26 мая 2016 года «Об исполнении Закона «О государственном языке КР».

«Не надо далеко ходить, спросите у казахов, как они развивали свой государственный язык. Или у узбеков спросите. Съездите туда, посмотрите, мы поддержим эти расходы. Почему английский мы можем выучить, а кыргызский нет?» — заявил депутат Тазабек Икрамов. А потом добавил:

И бараны, и коровы говорят на своем языке. А раз мы из Кыргызстана, мы должны говорить на кыргызском.
Ссылка: http://www.24.kg/doslovno/48057/
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