19:54
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев

Сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутаты рассматривали законопроект о введении моратория на рубку и использование особо ценных (ореховых и арчовых) пород деревьев.

Депутатов возмутило, что разрешена санитарная вырубка леса. Чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства ответили, что санитарная вырубка разрешена в культурном, а не диком лесу. Если этого не делать, то могут возникать пожары. На это депутат Азамат Арапбаев резко заявил:

Не надо махать шлангом после пожара.
Ссылка: http://www.24.kg/doslovno/48131/
просмотров: 3371
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Депутат парламента Алмазбек Токторов
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина
Дословно. Бывший вице-премьер-министр Мира Джангарачева
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев
Дословно. Омбудсмен Кубат Оторбаев
Дословно. Президент США Дональд Трамп
Дословно. Депутат парламента Садык Шер-Нияз
Дословно. Депутат Бишкекского горкенеша Асель Куламбаева
Популярные новости
Дословно. Бывший вице-премьер-министр Мира Джангарачева Дословно. Бывший вице-премьер-министр Мира Джангарачева
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина
Дословно. Депутат парламента Алмазбек Токторов Дословно. Депутат парламента Алмазбек Токторов
Бизнес
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок