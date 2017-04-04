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Дословно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров

На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводил встречу с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Один из дипломатов, говоря об отношениях России и США, отметил, что «для танго нужны двое».

В ответ американский госсекретарь заявил, что танец с Сергеем Лавровым у него не получится, потому что российскому министру «не позволено танцевать».

Как сообщило РИА «Новости», сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на шутку Тиллерсона. Он заявил, что в Москве по-прежнему ждут визита Рекса Тиллерсона, и добавил:

Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать.
Ссылка: http://www.24.kg/doslovno/48774/
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