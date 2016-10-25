Интеграция.kg: сколько ни брыкайся, а подчиниться придется

Кыргызстан почти 15 месяцев является полноправным членом Евразийского экономического союза. По крайней мере, так говорят. А еще напоминают, что именно членство в ЕАЭС позволяет лоббировать интересы на союзном уровне. Но это лишь теория, а на практике мы подчиняемся правилам, которые диктуют коллеги по интеграции.

Талон талону рознь

В конце сентября Евразийская экономическая комиссия обвинила Кыргызстан в дублировании пограничного контроля. Камнем преткновения стало введение обязательно талона, который предприниматели должны заполнять при прохождении границы КР. В ЕЭК это посчитали препятствием для свободной торговли.

В талоне указываются сведения, которые предприниматель представляет при таможенном декларировании товаров - стоимость и вес товара, наименование валюты, первые две позиции кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, сведения о грузоотправителе и грузополучателе. По сути, это таможенный контроль.

При этом в ЕЭК почему-то забыли, что такую норму КР ввела не от хорошей жизни. Второй год страна в одиночку пытается бороться с огромным потоком контрабанды, который хлынул в страну после открытия таможенных границ. Именно талон стал одним из способов хоть как-то контролировать ситуацию.

Из-за недобросовестных импортеров Кыргызстан ежемесячно недополучал 200 миллионов сомов налогов. Ежемесячный прогноз по налогу на импорт составляет 1,8 миллиарда сомов, а собирается 1,6 миллиарда.

Громкое «фи»

Первая реакция страны была более чем громкой. Свое «фи» сразу высказало Министерство экономики. Ведомство заявило, то не собирается отменять талонную систему и не понимает претензий ЕЭК.

Талон о прохождении товара через границу не ограничивает ввоз товаров в Кыргызстан из стран ЕАЭС, а пограничники не могут проверять грузы на совпадение сведений в талоне с реальным количеством товара.

Отмечалось, что талоны ввели для администрирования косвенных налогов. Это соответствует требованиям договоров и протоколов по ввозу и обращению товаров на таможенной территории ЕАЭС. В них сказано, что каждая страна вправе контролировать перемещение товаров по своей территории.

Кыргызстан даже отправил в Евразийскую экономическую комиссии письмо с требованием отменить решение. Но каков был ответ, неясно до сих пор. Вернее, быстро стало понятно - несмотря на возмущения, Кыргызстан все-таки выполнит условия ЕЭК.

Подчиняться придется

Долго ждать реакции не пришлось. Уже 3 октября 2016 года выходит постановление правительства «О мерах по обеспечению учета товаров, перемещаемых через государственную границу КР в рамках торговли со странами ЕАЭС».

С 26 октября в Кыргызстане вводится новое правило ввоза товаров из стран союза. Импортерам больше не надо заполнять талон о прохождении госграницы.

Теперь достаточно иметь только сопроводительные накладные. Официально цель нововведения – обеспечить полноту учета перемещаемых товаров через границу и равные конкурентные условия для отечественных производителей.

В ГНС признают, что актуальной остается проблема, когда товар ввозится со значительным снижением фактического объема или цены. Много случаев, когда товар оформляется на несуществующих получателей либо указываются те, кто их не ввозит.

Если при пересечении границы у предпринимателя, завозящего товар из ЕАЭС, не будет сопроводительных накладных, его все равно пропустят в КР.

Пограничники сообщат об этом мобильной группе, которая сопроводит импортера до склада, где он может представить требуемые документы. Если у предпринимателя нет даже налоговой регистрации, ему предложат зарегистрироваться и заплатить необходимые взносы. Если бизнесмен не согласится, его оштрафуют.

Бюрократия в действии

Новая система учета перемещения товаров через границу начнет действовать завтра. Однако предприниматели уже жалуются, что новые правила вновь усложняют им жизнь.

Ассоциация поставщиков, производителей и дистрибьюторов (АППД) обратилась в Министерство экономики и ГНС с просьбой разрешить их проблему. Дело в том, что с 26 октября физическое или юридическое лицо, собирающееся импортировать товар в Кыргызстан для предпринимательской деятельности, должно получить в ГНС справку о наличии налоговой регистрации.

Она отмечает, что бизнесмены не против госрегулирования. Но просят, чтобы необходимые документы были готовы заранее. К тому же финальный проект постановления правительства не согласован с рабочей группой. А ведь кабмин твердит, что все документы, затрагивающие интересы предпринимателей, обязательно с ними согласовываются.

У многих поставщиков грузы прибудут в ночь с 25 на 26 октября. Получить справку они смогут лишь 26-го. Получается, целый день груз и транспорт в простое, что создает дополнительные проблемы для бизнеса.

А соседи месяца ждут

Стоит отметить, что в конце сентября ЕЭК приняла два решения, которые касались ситуации на кыргызско-казахской границе. Второе касалось наших соседей – Казахстана. Его обязали убрать с границы фитосанитарные посты.

Решение Евразийской экономической комиссии вступает в силу через месяц после официального опубликования. Срок истекает как раз 26 октября. Кыргызстан надеется, что соседи снимут посты именно в этот день. Однако движения Казахстана в этом направлении пока нет.

Вот такая нехитрая арифметика. Кыргызстан бьет себя пяткой в грудь и в итоге исполняет все, что предписали свыше. А Казахстан спокойно действует исключительно в собственных интересах. И пока выигрывает его тактика.