В странах ЕАЭС растет число людей, безразличных к союзу. Такие данные содержатся в отчете Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР).

Отмечается, что результаты исследования в странах СНГ в 2016 году указывают на то, что евразийская экономическая интеграция по-прежнему востребована населением.

Уровень поддержки населением ЕАЭС превышает 60 процентов.

В Беларуси выявлен незначительный рост общественной поддержки интеграции (с 60 до 63 процентов). В остальных странах союза за год она снизилась: в Казахстане - до 74 процентов, в России – до 69, в Армении – до 46 процентов.

В Кыргызстане поддержка ЕАЭС уменьшилась с 86 до 81 процента.

Снижение показателей произошло за счет роста относящихся к союзу безразлично, а в Армении и за счет увеличения отрицательных оценок.

Отдельно эксперты отмечают высокий уровень одобрения евразийской интеграции в Таджикистане – наиболее реальном кандидате на вступление в ЕАЭС. Там общественная поддержка такого шага в 2016 году составила 68 процентов, но в 2015-м показатель был 72 процента.