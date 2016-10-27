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Казахстан пока не снял фитосанитарные посты на границе с Кыргызстаном

27/10/16 09:37, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Казахстан пока не снял фитосанитарные посты на границе с Кыргызстаном. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

 

Кыргызстан ожидал, что посты снимут 26 октября. В этот день вступило в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии по данному вопросу.

 


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26 октября Кыргызстан так и не получил от Казахстана уведомления о снятии фитосанитарных постов.

 

Ожидается, что КР поднимет вопрос сегодня на заседании глав правительств Евразийского экономического союза в Минске (Беларусь).

 

Отметим, что Кыргызстан свою часть решения ЕЭК по отмене препятствий во взаимной торговле исполнил. С 26 октября КР отменила обязательный талон, который заполняли предприниматели при прохождении границы. Теперь бизнесмены должны предоставлять сопроводительную накладную.

URL: http://www.24.kg/eaes/38961/

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