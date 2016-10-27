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Товарооборот Приморья и Кыргызстана в этом году составил около $1 миллиона

27/10/16 09:42, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Во Владивостоке первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в России Болотом Отунбаевым перспективы сотрудничества. Об этом сообщили российские СМИ.

 

По их данным, Василий Усольцев рассказал, что недавно вступившие в силу федеральные законы о свободном порте Владивостоке и территориях опережающего развития предусматривают новые интересные условия сотрудничества.

 

«Льготы, зафиксированные в законах, – самые конкурентные в мире. Режим свободного порта открывает перед Владивостоком выход в порты всей Юго-Восточной Азии. И ваша страна может воспользоваться новыми преференциями. Товарооборот Приморья и Кыргызстана в этом году составил около $1 миллиона. Это немало, но есть к чему стремиться. По нашим оценкам, в Приморье проживают около пяти тысяч граждан КР, диаспора очень активна, работает ряд общественных организаций. Мы готовы выслушать ваши предложения о совместной работе», – отметил первый вице-губернатор.

 

 

Болот Отунбаев заявил о намерениях увеличения поставок в Приморье экологически чистой сельскохозяйственной продукции, картофель и свеклу из КР жители Владивостока уже могли видеть на прилавках.

 

Посол отметил, что Приморский край произвел на кыргызскую делегацию неизгладимое впечатление великолепной природой, сочетанием исторических и современных зданий Владивостока, и предложил провести Дни Кыргызстана.

 

Фото с официального сайта администрации Приморского края.

URL: http://www.24.kg/eaes/38962/

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