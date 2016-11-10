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В Москве кыргызстанку осудили на 10 месяцев за предоставление жилья нелегалам

10/11/16 09:27, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Тверской районный суд Москвы осудил кыргызстанку на 10 месяцев колонии общего режима за предоставление жилья нелегалам. Об этом сообщил интернет-портал «Вечерняя Москва».

 

По его данным, проживая в центре Москвы в арендованной квартире, 45-летняя Гульмира Айбашова с августа 2016-го предоставила спальные места трем своим соотечественникам. У тех, в свою очередь, отсутствовала временная регистрация, о чем обвиняемая знала изначально. Айбашова брала со своих жильцов ежемесячную плату. Свою вину женщина отрицать не стала, но обжалует приговор в части назначенного наказания.

 

URL: http://www.24.kg/eaes/39624/

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