Россия выделит $500 тысяч на разработку промышленной программы Кыргызстана

Россия выделит Кыргызстану $500 тысяч на разработку программы развития промышленности республики. Об этом на встрече с вице-премьером-министром Олегом Панкратовым заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, сообщила пресс-служба правительства КР.

По ее данным, встреча состоялась в рамках заседания ООН по промышленному развитию. «Республика придает большое значение развитию сотрудничества с организацией в вопросе содействия промышленному развитию и разработке программы развития промышленности», - заявил вице-премьер-министр.

Он также предложил «выработать пошаговый детализированный план действий» по развитию промышленного потенциала Кыргызстана.

Олег Панкратов заверил, что республике, как и «любому другому развивающемуся государству», для реализации этих планов «требуется помощь».

«Мы рассчитываем на поддержку и финансово-техническое сотрудничество с Организацией по промышленному развитию ООН. Вместе с этим мы намерены обратиться к государствам - членам этой структуры с просьбой о поддержке Кыргызстана в качестве пилотной страны по Программе странового партнерства, которая будет способствовать достижению устойчивого промышленного развития», - подчеркнул Олег Панкратов.