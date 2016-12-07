Бишкек вошел в десятку популярных у россиян туристических направлений СНГ. Самые популярные города выявлял сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

Рейтинг составили по данным бронирования отелей для проживания с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Столица Кыргызстана занимает девятое место среди городов СНГ и ближнего зарубежья. Топ-10 городов, популярных у российских туристов в 2016 году: Минск, Тбилиси, Батуми, Баку, Ереван, Астана, Алматы, Ташкент, Бишкек и Кишинев.

В 2016 году российский турист потратил в среднем $53 на проживание в отеле в Бишкеке, где останавливался в среднем на полторы ночи.

По данным агентства «ТурСтат», в 2016-м число туристических поездок россиян в страны СНГ выросло на 15 процентов. В первую пятерку самых популярных у туристов российских городов по итогам года входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Анапа.