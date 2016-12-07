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Бишкек вошел в десятку популярных у россиян туристических направлений СНГ. Самые популярные города выявлял сервис поиска отелей RoomGuru.ru.
Рейтинг составили по данным бронирования отелей для проживания с 1 января по 31 декабря 2016 года.
Столица Кыргызстана занимает девятое место среди городов СНГ и ближнего зарубежья. Топ-10 городов, популярных у российских туристов в 2016 году: Минск, Тбилиси, Батуми, Баку, Ереван, Астана, Алматы, Ташкент, Бишкек и Кишинев.
По данным агентства «ТурСтат», в 2016-м число туристических поездок россиян в страны СНГ выросло на 15 процентов. В первую пятерку самых популярных у туристов российских городов по итогам года входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Анапа.
URL: http://www.24.kg/eaes/41131/