Кыргызстанцы в Москве выступили против посольства и попали в кутузку. Об этом сегодня на своих страницах в социальных сетях сообщили участники акции протеста.

Мигранты вышли на митинг из-за недовольства участившимися проверками и задержаниями. На стихийную акцию протеста пришли около 50 человек. Они обеспокоены тем, что им не дают спокойно работать в столице России. Они указали на проблемы при отправке на родину грузов-200.

Мигранты потребовали, чтобы в Кыргызстане на законодательном уровне запретили выезжать из страны девушкам моложе 23 лет.

Участники акции протеста собирались на митинг через социальные сети. Сотрудники полиции России выяснили, что лайкнули или поделились постом о предстоящем митинге 85 тысяч человек. Из-за этого к посольству стянули ОМОН.

Несмотря на весьма мирный характер переговоров сотрудников посольства с митингующими, четверых участников акции протеста арестовали. Это стало поводом для возмущения.

В Facebook задержанные распространили видео, в котором пожаловались, что в целой Москве на несколько сотен тысяч кыргызстанских мигрантов нет ни одного бесплатного адвоката. Мигранты посчитали, что в этом виновато посольство.

Представитель МВД КР в Москве Аскат Алиев сообщил журналистам, что задержанных уже отпустили. С ними лишь побеседовали и проверили документы.

Напомним, 28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин назвал мигрантов из Кыргызстана проблемными. Это связано с тем, что они не оформляют трудовые отношения, не платят налоги, зачастую проживают в промзонах в антисанитарных условиях.