Николай Бордюжа: За боевиков в Сирии воюют несколько тысяч выходцев из стран ОДКБ

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«Несколько тысяч выходцев из стран ОДКБ воюют в Сирии на стороне боевиков», - заявил «Интерфаксу-АВН» генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
Он затруднился указать конкретную цифру. «Это может быть две и десять тысяч. Когда-то говорили 10, потом вдруг начали говорить две. Эта цифра постоянно меняется, кто-то гибнет, кто-то возвращается», - отметил генсек ОДКБ.
«В целом мы говорим где-то об около 10 тысячах. Есть точные данные по странам. Мы знаем, сколько из России, сколько, до человека, из Кыргызстана и Таджикистана. Спецслужбы ведут эти списки, выявляют тех, кто выезжает», - сказал он.
Генсек отметил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности отслеживают боевиков, которые возвращаются из зоны вооруженного конфликта в Сирии.
«Мы ввели систему контроля потока мигрантов из зоны вооруженного конфликта, чтобы в целом можно было отслеживать тенденцию», - сказал он.
«Особое внимание уделяется выходцам из пяти стран: Афганистана, Сирии, Йемена, Ливии, Ирака», - сообщил Николай Бордюжа.
По его словам, спецслужбы фиксируют факты возвращения в страны ОДКБ боевиков, участвовавших в сирийском конфликте.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
URL: http://www.24.kg/eaes/41685/