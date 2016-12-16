Сооронбай Жээнбеков: Некоторые страны ЕАЭС устанавливают отличные от условий союза требования

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью российскому агентству ТАСС заявил, что некоторые страны ЕАЭС устанавливают требования, отличные от условий союза.

Он отметил, что ЕАЭС — это большой и сложный механизм, который только набирает обороты. Поэтому в одночасье работу всех структур организации синхронизировать сложно.

Например, сейчас есть проблемы при применении единых требований на продукцию в соответствии с техническими регламентами и с договорно-правовой базой.

«Зафиксированы случаи, когда некоторые члены ЕАЭС устанавливают требования, отличные от условий интеграционного объединения. Это создает барьеры в торговле. Такие вопросы мы стараемся решать сообща, вынося их на рассмотрение и обсуждение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Это же касается вопросов реализации требований технических регламентов, которые решаются нами путем внесения дополнений в технические регламенты ЕАЭС», - поделился Сооронбай Жээнбеков.

Премьер Кыргызстана отметил, что сегодня экономическая ситуация в мире требует быстрого реагирования на изменяющиеся условия. Соответственно, у ЕЭК должна быть возможность разрабатывать и принимать такие решения.

Кыргызстан предложил пересмотреть и упростить процедуры подготовки и принятия решений органами ЕАЭС. Ее поддержали страны-партнеры.