В парламенте Кыргызстана началось одобрение Таможенного кодекса ЕАЭС

В преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в конце декабря в Санкт-Петербурге, комитет Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике поддержал Таможенный кодекс ЕАЭС. Документ направлен на голосование парламента в первом чтении.

Единый Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза разрабатывали более трех лет. Он объединил в себе все положения, касающиеся перемещения товаров в странах союза. В документе много новшеств. Прежде всего, речь о приоритете применения электронных технологий при декларировании и оформлении товаров. Его окончательный вариант утвердили на заседании главы правительств ЕАЭС в августе 2016 года в Сочи (Россия).

«Я внимательно прочитал кодекс. Да, есть упрощения, но и есть нормы, по которым нашим внутренним предпринимателям будет тяжело работать. Я предлагаю Государственной таможенной службе открыть call-центр, куда наши бизнесмены смогут обратиться и получить консультации», - отметил депутат Дастан Бекешев.

Нардеп Акылбек Жапаров предложил провести переговоры с коллегами по ЕАЭС и ввести для Кыргызстана переходный период. По его словам, это необходимо для адаптации отечественного бизнеса к новым правилам.

Однако глава Государственной таможенной службы Азамат Сулайманов не согласился с предложением.

«У нас нет оснований просить переходный период. У нас только по 166 пунктам есть изъятия до 2020 года. В остальном мы работаем на общих основаниях. Я считаю, что у нас нет оснований просить льготы. Этот кодекс дает нам основания внедрять инновации», - отметил глава таможни.