Владимир Путин рассказал о сложностях Кыргызстана

Президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции о сложностях в отношениях Кыргызстана с коллегами по ЕАЭС.

По его словам, в КР еще есть нерешенные вопросы в области фитосанитарных норм. У страны в этой части «есть свои сложности» с Россией и Казахстаном. Есть у Кыргызстана нерешенные вопросы и по сельскому хозяйству. Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь «друзьям из Кыргызстана» в создании фитосанитарной системы.

«Думаю, и Казахстан поможет в административном, финансовом и профессиональном плане, чтобы на наши рынки поступала качественная продукция», - выразил надежду президент России.

Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС 12 августа 2015 года. Однако до сих пор не решен вопрос о снятии ветеринарных постов на кыргызско-казахской границе. Фитосанитарные посты Казахстан снял лишь 26 октября 2016 года после настоятельной рекомендации Евразийской экономической комиссии. Кыргызстан убрал их еще 18 ноября 2015-го.