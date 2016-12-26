В Санкт-Петербурге с опозданием начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета

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Заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе начинается в Санкт-Петербурге (Россия) почти с получасовой задержкой.
На саммите главы пяти государств, входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия), подведут итоги первых двух лет работы интеграционного объединения и обозначат ориентиры для его дальнейшего развития. Ключевым событием ВЕЭС станет планируемое подписание Таможенного кодекса ЕАЭС.
URL: http://www.24.kg/eaes/42355/