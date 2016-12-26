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Саммит ЕАЭС: Алмазбек Атамбаев не стал говорить о проблемах в присутствии прессы

26/12/16 18:33, Санкт-Петербург – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«2016 год был показательным для Кыргызстана в качестве полноправного члена ЕАЭС», - заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

 

По его словам, произошло много изменений - как позитивных, так и отрицательных. «И, к сожалению, негатив временами даже превалирует. И это в целом накладывает отпечаток на то, как народ Кыргызстана принимает вступление в ЕАЭС», - сказал глава республики.

 

«Это накладывает и отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции Кыргызстана. Есть и другие проблемы. Эти проблемы я хотел бы озвучить позже, когда мы останемся в узком кругу», - отметил Алмазбек Атамбаев.

URL: http://www.24.kg/eaes/42366/

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