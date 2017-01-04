RSS
facebookfacebookgoogale+
Каким будет 2017 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
Светлый Кыргызстан: как строилась энергетика страны
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 8 января 2017 года. Воскресенье. Бишкекское время 19:22
НОВОСТИ ДНЯ:
ЕАЭС
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Ученый из Кыргызстана стал победителем конкурса Роскосмоса

4/01/17 12:12, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Молодой ученый Нурлан Усубалиев из Кыргызстана стал одним из призеров открытого конкурса, организованного Роскосмосом и Фондом перспективных исследований. Цель мероприятия - поиск новых кадров для ракетно-космической отрасли России, сообщил портал SNG.Today.

 

В рамках проекта «Новый космос» специалисты представили инновационные программы для космической техники. С мая по октябрь комиссия получила 100 работ.

 

Работы исследователей отбирались в рамках лучшей новаторской идеи или по технологическому решению. Также награждены авторы перспективных проектов космической техники.

 

 

Такой конкурс прошел впервые. Теперь организаторы намерены проводить его каждый год.

URL: http://www.24.kg/eaes/42715/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ