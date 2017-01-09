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Казахстан пока не задерживает машины с кыргызской мясо-молочной продукцией

9/01/17 10:59, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

На границе с Казахстаном на сегодня нет задержанных машин с кыргызской мясо-молочной продукцией. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калыс Жумаканов.

 

Он отметил, что в ведомство поступило письмо за подписью заместителя министра сельского хозяйства Гульмиры Исаевой. В документе указывалось, что транзит экспортируемого товара может производиться только железнодорожным путем. 

 

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«Мы начали работать по вопросу. Письмо от Минсельхоза Казахстана можно понять двояко. Там пишется, что транзит разрешен по железной дороге. В России и Казахстане рабочие дни. Мы уточним вопрос у них. Сейчас пытаемся связаться с коллегами. Пока задержек транспорта нет», - отметил Калыс Жумаканов.

 

Отмечено, что в 2015 году в страны ЕАЭС экспортировано 5,9 тысячи тонн молочной продукции. В 2016-м объем увеличился на 22 тысячи тонн.

 

Казахстан уведомил КР, что c 1 января 2017 года возить произведенную в Кыргызстане мясную и молочную продукцию транзитом можно только по железной дороге. Официальный Бишкек уже пожаловался на действия соседей в Евразийскую экономическую комиссию.

URL: http://www.24.kg/eaes/42825/

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