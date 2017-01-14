В Москве участились подделки документов для мигрантов из Кыргызстана

Посольство Кыргызстана в России предупреждает соотечественников о том, что в последнее время участились факты подделки документов разными посредниками и мошенниками. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

Посольство напоминает, что все консульские услуги по оформлению документов предоставляются исключительно в консульском отделе Посольства КР в Российской Федерации. Документы принимаются и выдаются сотрудниками посольства строго через окна приема и выдачи документов.

«Если вам предлагают помощь по оформлению документов лица у метро «Добрынинская» либо по другим адресам, знайте, что все их действия являются мошенническими. Выявление у граждан поддельных документов уполномоченными органами Кыргызстана и России может повлечь за собой серьезные последствия», - предупреждает дипмиссия.