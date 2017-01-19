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Экспорт молочной продукции из Кыргызстана в страны ЕАЭС вырос за год в 3 раза

19/01/17 11:16, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Объем экспорта молочной продукции из Кыргызстана в страны Евразийского экономического союза за 2016 год вырос в 3 раза. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

Отмечено, что в 2016 году экспортировали 22 тысячи тонн продукции, а в 2015-м – 5,9 тысячи.

 

По словам директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбека Жумаканова, это стало возможным благодаря включению 19 отечественных предприятий по выпуску животноводческой продукции в единый реестр ЕАЭС, из них 8 производят молочную продукцию.

 

Вместе с тем наблюдается снижение импорта молочной продукции из-за рубежа. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что это один из положительных моментов от участия Кыргызстана в интеграционном объединении.

URL: http://www.24.kg/eaes/43497/

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