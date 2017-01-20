Импортные пошлины сократятся в странах ЕАЭС

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Импортные пошлины на ввоз товаров из наименее развитых и развивающихся стран в государства ЕАЭС сократятся. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Список разработан в рамках реализации договоренностей с Всемирной торговой организацией о либерализации доступа товарам из наименее развитых стран.
Перечень охватывает как товары, уже пользующиеся тарифными преференциями (мясо и пищевые субпродукты, рыба, молочная продукция, мед, фрукты, орехи, кофе, чай, рис, пряности, какао-бобы, предметы коллекционирования и антиквариат, драгоценные металлы и жемчуг, ковры ручной работы), так и товары, в отношении которых для наименее развитых стран расширили преференциальный доступ (черные и цветные металлы, некоторые виды машиностроительной продукции).
«Количество товаров, попадающих под полное обнуление таможенных пошлин, составило 62 процента от всей номенклатуры. В будущем мы планируем расширить беспошлинный доступ до максимального уровня в 97 процентов товарной номенклатуры», – заявила член коллегии (министр) ЕЭК Вероника Никишина.
URL: http://www.24.kg/eaes/43596/