Кабмин продлил льготный порядок уплаты соцвзносов для швейной отрасли

Кабмин продлил действие льготного порядка расчета страховых взносов для предприятий швейной и текстильной промышленности. Соответствующие изменения внесены в порядок исчисления и уплаты взносов по государственному социальному страхованию.

Согласно постановлению, до 1 января 2030 года для таких предприятий база для начисления страховых взносов сохранится на уровне 40 процентов средней заработной платы по соответствующему району или городу.

Льготный порядок для предприятий швейной и текстильной промышленности был введен в рамках государственной поддержки отрасли. Он предусматривает налоговые и страховые преференции, призванные снизить финансовую нагрузку на производителей и сохранить конкурентоспособность отечественной продукции.