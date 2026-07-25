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Экономика

Кабмин продлил льготный порядок уплаты соцвзносов для швейной отрасли

Кабмин продлил действие льготного порядка расчета страховых взносов для предприятий швейной и текстильной промышленности. Соответствующие изменения внесены в порядок исчисления и уплаты взносов по государственному социальному страхованию.

Согласно постановлению, до 1 января 2030 года для таких предприятий база для начисления страховых взносов сохранится на уровне 40 процентов средней заработной платы по соответствующему району или городу.

Льготный порядок для предприятий швейной и текстильной промышленности был введен в рамках государственной поддержки отрасли. Он предусматривает налоговые и страховые преференции, призванные снизить финансовую нагрузку на производителей и сохранить конкурентоспособность отечественной продукции.

Льготный порядок для предприятий швейной и текстильной промышленности был введен в рамках государственной поддержки отрасли. Он предусматривает налоговые и страховые преференции, призванные снизить финансовую нагрузку на производителей и сохранить конкурентоспособность отечественной продукции.

 
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/382953/
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