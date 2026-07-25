Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает

Внешняя торговля Кыргызстана алкогольными напитками и пивом сохраняет глубокий дисбаланс: импортные закупки превышают экспортные поставки более чем в 16,2 раза. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Всего в январе — мае КР импортировала алкоголя на 14 миллионов 830,3 тысячи долларов. Экспорт достиг 913 тысяч долларов. В итоге республика потратила на закупки на 13 миллионов 917,3 тысячи долларов больше, чем на поставки за пределы страны.

Откуда и что завозят в Кыргызстан

Крепкие спиртные напитки: ввоз достиг 774 тысяч 187 литров на 8 миллионов 370,1 тысячи долларов. Поставки выросли на 58,8 процента к уровню января — мая 2025 года.

Главные импортеры крепких напитков:

Россия — 2 миллиона 301 тысяча долларов;

Великобритания — 1 миллион 322,2 тысячи долларов;

Ирландия — 878,7 тысячи долларов;

США — 704,2 тысячи долларов;

Финляндия — 681 тысяча долларов.

Импорт пива достиг 4 миллионов 502 тысяч 440 литров на 5 миллионов 35,2 тысячи долларов. Главные объемы поступили из России (2 миллиона 642 тысячи 437 литров на 2 миллиона 984,5 тысячи долларов), Казахстана (1 миллион 578 тысяч 602 литра) и Мексики (126 тысяч литров).

За пять месяцев в Кыргызстан поставили 555 тысяч 781 литр виноградных вин на 1 миллион 349,7 тысячи долларов. Лидируют по поставкам:

Франция — 288,7 тысячи долларов;

Узбекистан — 325 тысяч литров на 184,2 тысячи долларов;

Литва — 180 тысяч долларов.

Главный фактор роста импортных расходов — сегмент крепкого алкоголя, траты на который выросли на 58,8 процента в валюте. В то же время импорт пива и виноградного вина показал спад.

Куда мы экспортируем алкогольную продукцию

За пять месяцев из республики вывезли 139 тысяч 135 литров крепких спиртных напитков на 496 тысяч долларов, что составило всего 24,4 процента от объема января — мая прошлого года. Главные направления — Казахстан (327,3 тысячи долларов) и Россия (131,1 тысячи долларов).

Экспорт пива сократился до 387 тысяч 672 литров (231,3 тысячи долларов). Основные покупатели — Казахстан (227 тысяч 248 литров) и Китай (124 тысячи 784 литра).

Поставки за рубеж виноградных вин составили 36 тысяч 963 литра на 185,7 тысячи долларов (в прошлом году экспорта не фиксировали). Продукцию отправили в Казахстан (31 тысяча 554 литра) и Монголию (5 тысяч 265 литров).

Экспорт отечественного пива и крепких напитков существенно сократился, однако сформировались новые поставки виноградного вина в Казахстан и Монголию.