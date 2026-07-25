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Экономика

В ответ на санкции ЕС Китай ввел экспортные ограничения против 14 компаний

Китай в ответ на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза внес 14 европейских компаний в список экспортного контроля. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Отмечается, что решение стало зеркальным ответом на пакет санкций Европейского союза, в который попали 14 фирм из Китая.

«В целях защиты национальной безопасности, интересов страны и выполнения международных обязательств, включая меры нераспространения, мы решили добавить эти субъекты в список экспортного контроля», — сообщается на сайте ведомства.

Экспортерам запрещено поставлять указанным компаниям товары двойного назначения. Зарубежным организациям и физическим лицам также запрещено передавать им товары китайского происхождения такого характера. Все текущие операции с попавшими под ограничения фирмами необходимо немедленно приостановить, отмечается в заявлении.

В списке указаны военные компании ЕС, включая главный немецкий военный холдинг Rheinmetall, чешский производитель автомобилей Tatra Trucks, итальянский производитель электродвигателей Lafert, немецкий производитель Sindlhauser Materials и французский производитель дронов Cavok UAS, чешская TATRA TRUCKS a.s., французская III-V LAB, голландская IHC Merwede Holding B.V. и литовская Ekspla UAB.

Напомним, в 21-м пакете антироссийских санкций Евросоюза есть три фирмы из Кыргызстана. Ограничениями также запрещены операции с одним из кыргызстанских коммерческих банков. 
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/383007/
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