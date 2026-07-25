10:56
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно

Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно. Об этом сообщило DW со ссылкой на гендиректора Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Таню Геннер.

По ее словам, страна утратила конкурентоспособность. Давление на немецкую промышленность оказывают тарифная политика США при Дональде Трампе и усилившаяся конкуренция со стороны Китая.

Текущую ситуацию Таня Геннер оценила как критическую для промышленности. В то же время она выразила мнение, что «ползучую деиндустриализацию» в ФРГ можно остановить.

Отмечено, что благодаря технологии искусственного интеллекта промышленность находится сейчас на пороге новой индустриальной революции. Решающим фактором, однако, являются рамочные условия, которые позволят привлекать инвестиции в процесс трансформации.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/383018/
просмотров: 2668
Версия для печати
Материалы по теме
В Германии бьют тревогу: почти 10 тысяч человек умерли из-за жары в 2026 году
«В суде мы не выиграем». Что Текебаев сказал кыргызстанским студентам в Германии
Ситуация с кыргызскими студентами в Германии. Комментарий посольства в Бишкеке
Ситуация с кыргызскими студентами в Германии: 50 человек нашли новую работу
После легализации каннабиса в Германии выросло число госпитализаций и психозов
Ситуацией кыргызстанских студентов в Германии займется посол Омурбек Текебаев
Студенты из Кыргызстана в Германии заявили о проблемах с работой и жильем
Volkswagen готовится сократить 100 тысяч рабочих мест по всему миру — DW
В Германии из-за аномальной жары с начала года умерли более 5 тысяч человек
Поражение Германии на ЧМ-2026. Названо имя нового главного тренера сборной
Популярные новости
Евро, рубль, тенге и&nbsp;юань одновременно подешевели: курс валют на&nbsp;29&nbsp;июля Евро, рубль, тенге и юань одновременно подешевели: курс валют на 29 июля
ОАО &laquo;Электрические станции&raquo; возглавил новый генеральный директор ОАО «Электрические станции» возглавил новый генеральный директор
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара: курс на&nbsp;28&nbsp;июля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара: курс на 28 июля
Тенге и&nbsp;евро резко подешевели, рубль также упал: курс валют на&nbsp;27&nbsp;июля Тенге и евро резко подешевели, рубль также упал: курс валют на 27 июля
Бизнес
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
31 июля, пятница
10:49
В Ноокате завели дело на чиновников и бизнес из-за незаконной добычи гравия В Ноокате завели дело на чиновников и бизнес из-за неза...
10:49
Военнослужащие будут получать квартиры от ГИК независимо от места службы
10:47
Бишкек и Ташкент договорились о совместном использовании источника Чечме
10:36
Пожары в Европе и Северной Америке: выгорело почти 6 миллионов гектаров леса
10:34
Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц