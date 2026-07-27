Тенге и евро резко подешевели, рубль также упал: курс валют на 27 июля

Фото из интернета. После заметного роста казахский тенге рухнул сразу на 2 процента

Наиболее заметно подешевел казахский тенге, прервавший рекордный рост. Заметно потеряли в цене евро и российский рубль, а китайский юань показал умеренный спад. Позиции традиционно удержал только доллар США. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 99,54 сома (снижение на 0,24 процента). Падение возобновилось.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,29 сома, продажа — 100,28 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1158 сома (снижение на 0,23 процента). Возобновил спад. Валюта не смогла удержать пятничный рост.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,046 сома, продажа — 1,129 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 27 июля 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке Выплата в сомах Изменение за сутки Изменение за месяц Изменение с начала 2026 года 30 000 рублей 33 474 сома -78 сомов -1 638 сомов +2 478 сомов 50 000 рублей 55 790 сомов -130 сомов -2 730 сомов +4 130 сомов 100 000 рублей 111 580 сомов -260 сомов -5 460 сомов +8 260 сомов

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1838 сома (снижение на 2,18 процента). Резкий спад. Валюта прервала двухдневный ралли и опустилась сразу на несколько пунктов.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1683 сома, продажа — 0,1944 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 12,9097 сома (снижение на 0,05 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,62 сома, продажа — 13,08 сома.

Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 27 июля