Тенге и евро резко подешевели, рубль также упал: курс валют на 27 июля

Наиболее заметно подешевел казахский тенге, прервавший рекордный рост. Заметно потеряли в цене евро и российский рубль, а китайский юань показал умеренный спад. Позиции традиционно удержал только доллар США. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,54 сома (снижение на 0,24 процента). Падение возобновилось.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,29 сома, продажа — 100,28 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1158 сома (снижение на 0,23 процента). Возобновил спад. Валюта не смогла удержать пятничный рост.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,046 сома, продажа — 1,129 сома.
Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 27 июля 2026 года по курсу НБ КР)
|
Сумма к отправке
|
Выплата в сомах
|
Изменение за сутки
|
Изменение за месяц
|
Изменение с начала 2026 года
|
30 000 рублей
|
33 474 сома
|
-78 сомов
|
-1 638 сомов
|
+2 478 сомов
|
50 000 рублей
|
55 790 сомов
|
-130 сомов
|
-2 730 сомов
|
+4 130 сомов
|
100 000 рублей
|
111 580 сомов
|
-260 сомов
|
-5 460 сомов
|
+8 260 сомов
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1838 сома (снижение на 2,18 процента). Резкий спад. Валюта прервала двухдневный ралли и опустилась сразу на несколько пунктов.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1683 сома, продажа — 0,1944 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,9097 сома (снижение на 0,05 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,62 сома, продажа — 13,08 сома.
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Девятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года регулятор продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.
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В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.