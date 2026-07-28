10:56
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» закупит систему киберзащиты

ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» закупит систему киберзащиты. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Тендер объявлен на поставку аппаратных межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и системы централизованного управления сетевой безопасностью. Планируемая стоимость закупки составляет 24,2 миллиона сомов.

NGFW — специализированные устройства киберзащиты, фильтрующие трафик и анализирующие его содержимое для выявления вирусов, попыток взлома, подозрительных приложений и других киберугроз.

Оборудование должно функционировать в единой экосистеме одного производителя. Комплекс разместят на объектах Таможенной службы в регионах страны.

Подрядчик также обязан выполнить монтаж, настройку, тестирование, обучение трех сотрудников и обеспечить круглосуточную техподдержку производителя на протяжении 36 месяцев.

Производитель оборудования должен состоять в числе лидеров или претендентов престижного рейтинга Gartner Magic Quadrant по межсетевым экранам за последние три года — одно из условий тендера.

Заявки принимаются до 3 августа.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/383202/
просмотров: 1236
Версия для печати
Материалы по теме
Кибербезопасность начинается с человека: как защититься от финансовых мошенников
КГТУ открыл магистерскую программу по криптографии и блокчейн-технологиям
Нацбанк: ИИ и цифровые платежи требуют усиления кибербезопасности
ФБР ликвидировало NetNut, использовавшего миллионы устройств скрытых прокси
Китайский ИИ теперь не уступает Anthropic в вопросах кибербезопасности
В КР создадут национальную систему сертификации средств защиты информации
В Кыргызстане вводят аккредитацию для компаний по кибераудиту
Популярные новости
Евро, рубль, тенге и&nbsp;юань одновременно подешевели: курс валют на&nbsp;29&nbsp;июля Евро, рубль, тенге и юань одновременно подешевели: курс валют на 29 июля
ОАО &laquo;Электрические станции&raquo; возглавил новый генеральный директор ОАО «Электрические станции» возглавил новый генеральный директор
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара: курс на&nbsp;28&nbsp;июля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара: курс на 28 июля
Тенге и&nbsp;евро резко подешевели, рубль также упал: курс валют на&nbsp;27&nbsp;июля Тенге и евро резко подешевели, рубль также упал: курс валют на 27 июля
Бизнес
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
31 июля, пятница
10:49
В Ноокате завели дело на чиновников и бизнес из-за незаконной добычи гравия В Ноокате завели дело на чиновников и бизнес из-за неза...
10:49
Военнослужащие будут получать квартиры от ГИК независимо от места службы
10:47
Бишкек и Ташкент договорились о совместном использовании источника Чечме
10:36
Пожары в Европе и Северной Америке: выгорело почти 6 миллионов гектаров леса
10:34
Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц